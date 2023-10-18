إخلاء 6 مطارات في فرنسا بعد تهديدات بوقوع هجمات

أخلت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء ستة مطارات بعد تلقي "تهديدات بوقوع هجمات" عبر البريد الإلكتروني، حسبما أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية، موضحا أن المطارات المعنية في مدن "ليل" و"ليون-برون" و"نانت" و"نيس" و"تولوز" و"بوفيه".

وبحلول منتصف النهار، تم إبلاغ عدد من هذه المطارات بإنذار بوجود قنابل أو أمتعة متروكة تتطلب تدخل السلطات. حيث تم إخلاء مطار "ليل" صباح اليوم بعد إنذار بوجود قنبلة، حسبما أفاد مصدر بالشرطة، وقام المطار بتأكيد المعلومة على منصة "إكس" (تويتر سابقً)، وأوضح أن أجهزة الأمن موجودة في المطار.

وفي الوقت نفسه، تم إخلاء مطار تولوز أيضا، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، نظرا لإنذار بوجود طرد مشبوه. وتم نصب طوق أمني كبير، وشهد مطار "بوفيه" وضعا مماثلا بعد إنذار بوجود قنبلة، ويجرى إخلاء صالتين بالمطار.

كما شهدت مطارات أخرى في فرنسا عملية إخلاء، وخاصة في مدينة "نيس" حيث كانت هناك أمتعة متروكة في صالة رقم 1 بالمطار، إلا أن الوضع عاد لطبيعته بعد الانتهاء من عمليات التحقق المعتادة.

وخلال الأيام الماضية، تزايدت الإنذارات بوجود قنابل منذ عملية الطعن التي شهدتها مدينة أراس في شمال فرنسا، الجمعة الماضية، قُتل على إثرها معلم فرنسي وأصيب ثلاثة أخرون.

وتم إخلاء متحف اللوفر وكذلك قصر فرساي السبت الماضي، بعد إنذار بوجود قنبلة.