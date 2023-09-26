النيجر.. كيمي سيبا يحذر من فرنسا وإيكواس

عند مغادرته مطار نيامي ، تلقى كيمي سيبا ترحيب المنتصر من أنصاره، ويزور الناشط الأفريقي البلاد لبضعة أيام، ولكن بمجرد وصوله ، لم يفشل في التعليق على آخر التطورات في النيجر ، بما في ذلك الإعلان عن سحب 1500 جندي فرنسي.

قال سيبا، «من المهم جدا أن يعرف سكان النيجر أنه على الرغم من حقيقة أن فرنسا تعطي الشعور بالرغبة في المغادرة. في الواقع ، إنها استراتيجية من جانبه لمحاولة شراء الوقت.

لقد طالب شعب النيجر بمغادرة الجيش الفرنسي في أقرب وقت ممكن، ويقول ماكرون في غطرسته الاستعمارية إن الجيش الفرنسي سيغادر بحلول نهاية العام كما لو كان الأمر متروكا له ليقرر متى يجب أن يحزم المستوطن أمتعته".

رحب العديد من النيجريين بإعلان رحيل القوات الفرنسية، في الأسابيع الأخيرة، جمعت عدة مظاهرات ضد الوجود العسكري الفرنسي عشرات الآلاف من الأشخاص في نيامي.

وعلى الرغم من أن ذلك يبدو مستبعدا على نحو متزايد، فإن خطر التدخل المسلح من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا يزال يخيم على البلد.

"يريد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الاستمرار أكثر من أي وقت مضى في تهديد النيجر ، ويريدون مهاجمة النيجر ، وارتكاب جريمة ضد الإنسانية من خلال فرض عقوبات غير إنسانية ضد شعب النيجر، يجب أن نحشد لأن الحرب مستمرة، إنها حرب اقتصادية، إنها حرب اختناق ويجب أن نكون جميعا حاضرين للمقاومة، ولهذا السبب جئنا إلى جانبكم لتذكيركم بأن النيجر ليست وحدها".

فيما يتعلق بالجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية ، أشارت الحكومة النيجيرية إلى أنه يجب إنشاؤه بالاتفاق المتبادل مع باريس. وأشارت الولايات المتحدة، التي لديها 1 جندي في النيجر، إلى أنها تدرس انسحابا محتملا.



