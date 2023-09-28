الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فتاة مختفية في فرنسا منذ أسبوع والشرطة تفشل في حل اللغز (فيديو)

اختفاء فتاة
اختفاء فتاة

أُجريت، الخميس، عمليات بحث جديدة في فرنسا لمحاولة العثور على فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، مفقودة منذ يوم السبت.

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وحشدت عمليات بحث جديدة 80 من رجال الدرك يوم الخميس في سان بليز لا روش "الراين السفلي بفرنسا" وفي قرية سولكسور المجاورة، لكنها لم تؤد إلى اكتشاف أي أدلة قاطعة كجزء من التحقيق، عن اختفاء لينا، المراهقة البالغة من العمر 15 عامًا والتي لم تظهر عليها أي علامة على الحياة منذ يوم السبت.

المنطقة الوعرة في فرنسا تعرقل عملية البحث عن الفتاة المختفية 

بدأ البحث في المنطقة المشجرة والوعرة عند سفح جبال فوج، وانتشر رجال الدرك في خط، وتقدموا ببطء في عدة مجالات بحثًا عن أدلة محتملة، لكن "لم يتم اكتشاف أي أثر أو دليل اليوم"، كما أعلن القائد أنطوان جوكلاس، من سرية مولشيم للدرك في نهاية العمليات.

وجرى تمشيط المناطق المحيطة بسان بليز لاروش، ولا سيما خلال عملية البحث الأولى يوم الإثنين، والتي ضمت 130 شخصًا، ومن خلال عملية بحث ثانية أكبر يوم الثلاثاء، شارك فيها 380 متطوعًا، برفقة فريق من الكلاب، للأمن المدني وطائرة هليكوبتر مجهزة بكاميرات حرارية. كما تم يوم الأربعاء التحقيق في بركتين تقعان بالقرب من المنطقة التي اختفت فيها الفتاة الصغيرة، دون جدوى.

 

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