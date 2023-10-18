جمعية خبراء الضرائب: رفع كفاءة التحصيل والانتهاء من المتأخرات بديل زيادة الضريبة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن اوساط رجال الأعمال والمستثمرين استقبلت بارتياح شديد تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التي أكد فيها أن الدولة لا تنوي زيادة الضرائب في الوقت الحالي و ذلك علي هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب.



وصرح المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصريحات وزير المالية تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين و مؤشر قوي علي ثبات السياسة الضريبية لمصر.



وقال أشرف عبد الغني أن استقرار السياسات الضريبية يساعد علي جذب الاستثمارات لان اي مستثمر يسال دائما قبل بدء استثماره في اي دولة عن السياسات الضريبية و مدي استقرارها لان ذلك يساعد في إعداد دراسة جدوي المشروع بشكل جيد.



أشار الي ان بديل زيادة الضرائب هو رفع كفاءة تحصيل الضرائب و الانتهاء من المتأخرات الضريبية التي ستساهم في تحصيل مبالغ كبيرة للدولة فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في رغبة مصر في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.



وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصريحات معيط تعد أيضا تمهيدا جيدا لوثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة و التي ستضع مصر في مصاف أفضل الدول من حيث السياسات الضريبية.