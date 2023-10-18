تموين الشرقية توجه إنذارات بضرورة تقديم الإخطارات لمضارب الأرز المحلي
قامت فايزة عبد الرحمن السيد المشرف علي مديرية تموين الشرقية بجولة تفقدية للمضارب والكيانات التي تقوم بتداول الأرز المحلي بمركز صان الحجر .
يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .بالقرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ لمديريات التموين التابعين لها.
ووجهت فايزة عبد الرحمن السيد المشرف علي مديرية تموين الشرقية إنذارات لهم بضرورة تقديم الإخطارات والمستندات المقررة بالقرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣
وأشارت "فايزة الى تنفيذ الخطة علي مستوي المحافظة وأعداد الحملات التي تقوم بالتفتيش بمركز صان الحجر ٨حملات
شارك الجولة عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وعبدالكريم عوض الله والدكتور السيد بلاسي مساعدي مدير المديرية بالشرقية