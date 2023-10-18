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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تموين الشرقية توجه إنذارات بضرورة تقديم الإخطارات لمضارب الأرز المحلي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

قامت فايزة عبد الرحمن السيد المشرف علي مديرية تموين الشرقية بجولة تفقدية للمضارب والكيانات التي تقوم بتداول الأرز المحلي بمركز صان الحجر .

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حصاد 90 ألف فدان من محصول الأرز بالشرقية

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تحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق قش الأرز بالمحلة

يأتي ذلك بتوجيهات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .بالقرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ لمديريات التموين التابعين لها.

ووجهت  فايزة عبد الرحمن السيد المشرف علي مديرية تموين الشرقية إنذارات لهم بضرورة تقديم الإخطارات والمستندات المقررة بالقرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣

وأشارت "فايزة  الى تنفيذ الخطة علي مستوي المحافظة وأعداد الحملات التي تقوم بالتفتيش بمركز صان الحجر ٨حملات

شارك الجولة  عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وعبدالكريم عوض الله والدكتور السيد بلاسي مساعدي مدير المديرية بالشرقية


 

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الجريدة الورقية