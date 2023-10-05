تحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق قش الأرز بالمحلة

وجه اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تفعيل دور محاضر البيئة ضد المخالفين بحرق قش الأرز، وذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء الوحدات المحلية، وبحضور المهندس سامى حاتم والمهندس محمد السباعي، والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة والمهندسة رانيا رفعت مديرة الإدارة الهندسية.

وأكد رئيس المدينة، أن حملات النظافة شهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن ظهور مركز المحلة بشكل جمالى و راقى.

وأضاف أنه جارى تجهيز عدد من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالوحدات المحلية

يذكر أنه فى إطار تلك التوجيهات تمت اليوم العديد من حملات النظافة، وتضمنت رفع 266 طن قمامة بواسطة معدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة

وطالب رئيس المدينة، من كل الجهات المعنية التصدي بكل حزم للمخالفين للقضاء نهائيا علي هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض حياة المواطن للخطر إلي جانب الأضرار البيئية الأخري.

وبدأ موسم جني الأرز بالغربية، أحد أهم المحافظات لزراعة الأرز قبل أيام ليبدأ معه مشاكل حرق الارز وظهورالسحابة السوداء.