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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة المدنية

بوابة الوفد الإلكترونية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من  الأطباء للتكليف للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بالصفة المدنية.

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التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

  • الطب البشرى :

ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجى دفعات (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ) لعام 2022

وأن لا يقل التقدير عن " جيد ".

  • طب أسنان :

ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجى دفعة مايو2022 وأن لا يقل التقدير عن " إمتياز " .

  • طب علاج طبيعى:

ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجى عام 2022 وأن لا يقل التقدير عن " جيد " .

  • طب صيدلة:

ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجى عام 2023  وأن لا يقل التقدير عن " جيد " .

علماً بأنه سيتم فتح باب سحب وتقديم الملفات حتى 31/12/2023 , بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة .

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