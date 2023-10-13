مدير كلية الطب للقوات المسلحة: فخور بولادي من الخريجين بتميزهم البدني والعلمي

قال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية الطب للقوات المسلحة أن مدة الدرسة في الكلية هي 5 سنوات دراسية وسنتين امتياز، موضحا أن المواد الدراسية بالكلية هي كالآتي: مواد دراسية طبية إضافة إلى طب الميدان والكوارث والأعماق والميدان، بالإضافة للعلوم العسكرية، وأن نظام دراسة داخلي 11 يوم متصلين ويومين فقط إجازة.

مراجع ودراسة اونلاين

وأشار إلى إنه لا يوجد كتب دراسية، ولكن يوجد مراجع ودراسة اونلاين بشكل كامل مدعومة بمكتبة إلكترونية، بالإضافة إلى تدريب فى المستشفيات العسكرية ويوجد مركز محاكاة لمدة 3 سنوات قبل التدريب في المستشفيات، مستشفى كلية الطب.

وكشف عن أن أول دفعه دراسة دكتوراه في يناير القادم، وتم الانتهاء من 3 دفعات ماجيستر مشيرا إلى أنه يوجد بروتوكولات وشركات مع جامعات عالمية أمريكية وإمارتية ومؤسسات مجدى يعقوب و57.

وأعرب مدير كلية الطب للقوات المسلحة، خلال حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية، عن سعادته بتخرج الطلاب قائلًا: "أشعر بإحساس الأب يوم تخرج أولاده، كما أشعر بإحساس الرضا لتخريج دفعة من الأطباء المتميزين لبلدنا ولقواتنا المسلحة مدربة طبقاً لبرنامج تعليمى متماشى مع برامج التعليم فى كبريات كليات الطب فى العالم بعد مراجعتة والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجين .. وفخور بولادى من خريجي كلية الطب الذين أثبتوا أثناء الإعداد لحفل التخرج بتميزهم البدنى والانضباطى مع تميزهم العلمي.