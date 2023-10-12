نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة " مصر-9 " والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب سفينة تعرضت لحدوث حريق أثناء الإبحار قبالة الشواطئ المصرية بنطاق محافظة بورسعيد، وذلك بإتباع كل إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية.

شارك فى تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والجهات المعنية لعدد من الوزارات والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصري.

استخدام أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

جدير بالذكر أنه تم استخدام أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لأول مرة فى تنفيذ التجربة والتى تعمل على ربط جميع مؤسسات الدولة بما يحقق سرعة الاستجابة والتصدى للكوارث والأزمات الطارئة.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل: هذه المخاطر، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض حياة أى إنسان للخطر والوصول.

إلى كل المناطق التى يصعب الوصول إليها لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم.

تأتى التجربة " مصر-9 " تأكيداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية لمواجهة كل المخاطر والأزمات.

البحث والإنقاذ للقوات المسلحة ينفذ التجربة "مصر-9" لمحاكاة إنقاذ سفينة بالسواحل المصرية البحث والإنقاذ للقوات المسلحة ينفذ التجربة "مصر-9" لمحاكاة إنقاذ سفينة بالسواحل المصرية.