محافظ الشرقية يعاود زيارته لقرية انشاص الرمل للوقوف على مستوي الخدمات

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إختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولته المفاجئة بمركز ومدينة بلبيس بزيارة تفقدية لقرية انشاص الرمل للتأكد من تنفيذ تعليماته التي اسداها لرئيس المركز في زيارته المفاجئة للقرية امس الأول، وكذا لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، زيارته بتفقد شوارع القرية للإطمئنان على تنفيذ تعليماته السابقة بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها اولا بأول وكذلك تسوية شوارع القرية وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة ، بالإضافة الي متابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الشارع لفتح الطريق امام حركة السيارات والمارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التقى محافظ الشرقية،بعدد من الأهالي وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم علي الطبيعة، مؤكداً ان المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء بسويقة القرية للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، من "خضروات، فواكه، لحوم، أسماك، بقوليات"، وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار، مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.

استفسر المحافظ من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين قائلاً انه يتابع بنفسه تنفيذ مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الأساسية والالبان والدواجن بنسب تتراوح من 15-25 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لوكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية والتأكد من التزام الباعة بتقديم منتجاتهم بالأسعار المناسبة مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام صباح اليوم بزيارة مفاجئة لقرية الزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد مدرسة الزوامل الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وقام بمشاركة طالبات المدرسة طابور الصباح , مؤكداً على ضرورة الإنتظام والحضور إلى المدرسة والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

حرص محافظ الشرقية على تفقد الفصول المدرسية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والإطمئنان على إستلام الطلاب للكتب المدرسية ، واطلع على دفتر تحضير الدروس وجدول الحصص واستمع لشرح معلمي المدرسة ، مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطالبات والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهن.

توجه محافظ الشرقية لمدرستي الاتحاد الابتدائية والزوامل الثانوية بنات لمتابعة سير انتظام العمل بهما واطلع علي سجل الحضور والانصراف للاطمئنان علي تواجد العاملين وأعضاء هيئة التدريس حيث تبين تغيب 5 من العاملين بالمدرسة الثانوية ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم, مؤكدا أنه لن يسمح بأي اهمال أو تراخي في قطاع التعليم قائلا أبناؤنا أمانة ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بوحده صحة الأسرة بالزوامل للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقرعملهم وإلتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

اطلع محافظ الشرقية، على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من إلتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية حيث تبين له تغيب 25 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله وقال ليس منطقيا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المرور والمتابعة الميدانية وتكثيف المرور اليومي على المنشآت الخدمية وخاصة بالقري والعزب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.