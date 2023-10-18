الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًأ..في ظل بحث الحكومة عن التيسير على المواطنين ولعدم إهدار الوقت والجهد، وفرت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وذلك للتسهيل على المواطنين من ملاك المركبات في معرفة المخالفات المرورية وسدادها لعدم التعرض لمشاكل مرورية أثناء قيادة مركبته الخاصة.

الاستعلام عن مخالفات المرور أمرًا ضروريًا لكل ملاك المركبات، الذي من خلاله يصل إلى للمخالفات المرورية المسجلة على المركبة، وسداد الغرامات المستحقة عليها، لتجنب الوقوع في مشكلات مرورية أثناء القيادة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

الدخول على بوابة النيابة العامة المصرية من خلال الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

اختيار خدمات نيابات المرور.

النقر على أيقونة الاستعلامات.

الدخول على خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

كتابة بيانات صاحب المركبة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

كتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أرقام وحروف.

النقر على كلمة استعلام.

تظهر قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة.

كيفية سداد مخالفات المرور بعد الاستعلام عنها

الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية من خلال الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

الدخول على خدمات نيابات المرور.

اختيار أيقونة التصالح الفوري.

اختيار مخالفات رخص المركبات.

كتابة بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

تظهر قيمة المخالفات.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

يظهر سداد المخالفات على سيستم المرور