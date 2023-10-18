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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كوادرادو يربك حسابات إنزاجي قبل مباراة إنترميلان وتورينو

كوادرادو
كوادرادو

تعرض أحد نجوم إنتر ميلان للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ليسبب أزمة داخل النيراتزوري ليغيب مجددا عن اللعب مع الفريق الأيطالي.
 

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رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل خوان كوادرادو


كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن خوان كوادرادو تعرض للإصابة ليستمر غيابه عن الملاعب، ولن يظهر في مباراة تورينو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وتابعت التقارير، أن اللاعب الكولومبي استمر في مقر تدريبات النيراتزوري ولم يسافر للإنضمام لمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الأسابيع الماضية.

وواصلت، أن كوادرادو لديه معاناة من تفاقم الإًابة بإلتهاب في وتر العرقوب الأيسر، ولم يشارك في التدريبات مع بقية المجموعة، ومن المقرر أن تتم تقييم حالة الكولومبي الأسبوع المقبل.

وأنضم كوادرادو لإنتر ميلان في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، لكنه لم يلعب سوى أربع مباريات فقط من أصل 10 مباريات خاضها النيراتزوري هذا الموسم.
 

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الجريدة الورقية