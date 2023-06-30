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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل خوان كوادرادو

كوادرادو
كوادرادو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة رحيل النجم الكولومبي الدولي خوان كوادرادو عن صفوق قلعة البيانكونيري عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك صاحب الـ35 عامًا مع فريق يوفنتوس في 314 مباراة منذ الانضمام إلى صفوفه سجل خلالها 26 هدفا وصنع 65 آخرين وتوج الكولومبي الدولي بـ11 لقبا في مسيرته مع السيدة العجوز.

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مهاجم يوفنتوس يدخل حسابات ريال مدريد لتعويض بنزيما

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النصر السعودي يستغل كوادرادو لتكرار الثنائيات

فيرمينيو ينضم للأهلي السعودي

أتم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينو نجم ليفربول السابق، بعد ان توصل الطرفان لإتفاق، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وأكد فابريزيو رومان المتخصص في إنتقالات اللاعبين إن فيرمينو أتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأَضاف رومانو أن عقد اللاعب البرازيلي فيرمينو سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

وحال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

الجدير بالذكر أن دومينيك سوبوسلاي مهاجم لايبزج الألماني أصبح على أعتاب الإنتقال لليفربول خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضاً لرحيل البرازيلي فيرمينو.

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