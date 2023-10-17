انتر ميلان يكشف عن صور استاده الجديد

كشف نادي انترميلان الإيطالي عن تصميم ملعبه الجديد والذي سيتم بنائه بالتعاون مع حاره الميلان خلال الفترة القادمة بعد التخلي عن خطط تطوير ملعبه الحالي والتاريخي سان سيرو وهو الملعب الذي من المقرر ان يستوعب حوالي ٧٠ الف متفرج إلى جانب العديد من المكونات الرياضية والترفيهية ومن المنتظر ان ينتهي انشائه مع بداية موسم ٢٠٢٧ / ٢٠٢٨ بعد موافقة السلطات المحلية بالفعل على دراسة الجدوى للمشروع .

وكشف اليساندرو انتونيلو نائب رئيس أنترميلان عن تفاصيل المشروع خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة سكاي أيطاليا ان المشروع سيتم اسناده لشركة بوبيلوس الهندسية والتي سبق لها انشاء ستاد نادي توتنهام هوتسبير الأنجليزي وكذلك ملعب نادي هيكس صوفي ستاديوم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

وقال نائب رئيس نادي الأنتر خلال المقابلة التلفزيونية: اننا نريد ملعب مماثل لما تم في نادي توتنهام يتضمن الملعب وايضا مكان انتظار للسيارات متاح للمدنيين وايضا متحف و مكاتب إدارية للنادي ومنطقة ترفيهية وإنشاء بنية اساسية للمواصلات للوصول إلى الملعب . هذا هو النموذج الذي نرغب في تنفيذه .

وكانت سلطات مدينة ميلانو قد رفضت مشروع تطوير ملعب سان سيرو الذي بدأ الميلان اللعب عليه عام ١٩٢٤ ثم تمت المشاركة بين ناديي الميلان والانتر في اللعب عليه بدءا من عام ١٩٤٧ واعتبرته السلطات في مدينة ميلانو بمثابة اثر تاريخي يجب الحفاظ عليه وبالتالي تم رفض مشروع إقامة الملعب الجديد في نفس مكان ملعب سان سيرو ليتم الاتفاق على مكان جديد بعيد عن مدينة ميلانو في ضاحية سان دوناتو