إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي بين إنتر ميلان و بولونيا بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي .

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بدأ إنتر ميلان لمباراة بولونيا مٌبكرا من الضغط على حصون دفاعات لتسجيل الهدف الأول.

سجل فرانشيسكو أتشيربي الهدف الأول في شباك بولنيا بصناعة هاكن في الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول .

أحرز لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الهدف الثاني في شباك بولونيا بصناعة ماركوس تورام في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

فيما سجل ريكاردو أورسوليني الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان أمام بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد .

بدأ بولونيا في الشوط الثاني بالضغط على على حصون دفاعات إنتر ميلان لتسجيل هدف التعادل.

وسجل جوشوا زيركزي الهدف الثاني بصناعة لويس فيرجسون في الدقيقة 51 .

وسجل سانشيز الهدف الثالث ولكن حكم المباراة لم يحتسب الهدف بداعي من التسلل .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

بهذه النتيجة، رفع فريق إنتر ميلان من رصيده عند النقطة 19 متصدرًا ترتيب الدوري الإيطالي حتي الان ، فيما رفع أيضًا بولونيا النقطة من جديد ليحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة .