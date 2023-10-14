رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة عودة أونانا

كشف جوسيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، على الأنباء التي ترددت حول عودة أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

ترددت أنباء عودة أونانا لمانشستر يونايتد بعد تقديم اللاعب لمستويات سيئة مع الفريق الإنجليزي.

وأكد ماروتا في تصريحات نقلتها صحيفة " لاجازيتا ديلو سبورت"، على أنه لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن في كرة القدم كل شيء يمكن أن يحدث.

وعن القيمة التي ذهب بها أونانا لمانشستر يونايتد، أكد أن الصفقة ناجحة للاعب وللفريق مقابل 52 مليون يورو.

تصريحات رئيس إنتر ميلان

تحدث جوسيبي ماروتا، عن عودة أونانا لإنتر ميلان، فقال: "لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، لكن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء".

وأردف: "بالطبع كان الأمر رائعًا لأونانا ولنا، كما تمت صفقة ناجحة للتعاقد معه مجانًا وبيعه مقابل هذا المال 52 مليون يورو".