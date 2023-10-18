الداخلية: ضبط 114 قضية تسول واستجداء المارة في البحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بشن عدة حملات بالميادين والشوارع بنطاق محافظة البحر الأحمر.

و قد أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة ، عن ضبط 114 قضية تسول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية .. كشف تفاصيل قيادة طفل لسيارة والده واصطدامه بالمارة في الفيوم

في سياق متصل ، كشفت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لطفل يقود سيارة أجرة «تاكسى» واصطدامه ببعض المارة بمحافظة الفيوم.

وتبين من التحريات ، أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم من "ربة منزل، وآخر فنى تكييف، بتضررهما من قائد السيارة المشار إليها لقيامه بالإصطدام بالأولى وكريمة الشاكى الثانى وإحداث إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.

على الفور تم ضبط" مالك السيارة، ونجله «طالب»- مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالفيوم) وبسؤال والد الطفل قرر بأنه ترك السيارة وبداخلها نجله وحال عودته فوجىء بقيامه بقيادتها والإصطدام بالمجنى عليهن ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.