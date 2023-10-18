رئيس الجمهورية يعين الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيسًا لجامعة كفر الشيخ

لفترة ولاية ثانية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ، الأربعاء ، صدور القرار الجمهورى بتجديد الثقة للدكتور عبد الرازق دسوقي، وتوليه رئاسة جامعة كفر الشيخ لفترة ثانية.

وجدد رئيس الجامعة، العهد لرئيس الجمهورية، مؤكداً مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعياً للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، معلنا عن أن أسرة جامعة كفر الشيخ، تجدد تأييدها المطلق لقيادتنا السياسية الحكيمة .

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ، جموع الشعب المصري إلى استلهام روح نصر أكتوبر المجيد والتحلي بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل في كافة المجالات لافتا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمثابة جني ثمار هذه الثورة الشعبية العظيمة تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة.

يذكر أن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، من مواليد مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة اتحاد الجامعات العربية لأحسن بحث علمي لعام 2004، في مجال الأمراض المشتركة في المناطق الحارة، وحصل على جائزة جامعة كفر الشيخ للنشر العلمي الدولي لأعوام 2009، و2010، و2011، و2012.