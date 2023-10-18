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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. منتخب البرازيل يخسر أمام أوروجواي بهدفين في تصفيات المونديال

البرازيل وأورجواي
البرازيل وأورجواي

 تمكن منتخب أوروجواي من هزيمة نظيره المنتخب البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

 

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منتخب البرازيل يتعرض للهزيمة أمام أورجواي بتصفيات المونديال

أهداف المباراة

تقدم منتخب أوروجواي بالهدف الأول عن طريق اللاعب داروين نونيز في الدقيقة 42 من أحداث الشوط، وأضاف زميله نيكولاس دي لا كروز الهدف الثاني في الدقيقة 77 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة هدفين دون رد.

تصريحات مدرب البرازيل..

وتحدث دينيز مدرب المنتخب البرازيلي في تصريحات صحفية قائلًا:" نيمار وفينيسيوس، لاعبان جيدان للغاية وهما يتمتعان بذكاء كبير وصاحبا مهارة ويحب كل منهما الآخر، وهناك أيضا رودريجو وهو لاعب مستواه كبير".

وأضاف:" نتمنى أن يقدموا أداء جيدا في المباراة كما فعلوا في التدريبات، وأن يتمكنوا من تقديم مباراة رائعة".

ويعود فينيسيوس، الذي يلعب عادة في نفس مركز نيمار، إلى الفريق بعد غيابه عن أول مباراتين في التصفيات بسبب الإصابة.

وتابع:" كان تفاعلي الأول مع فينيسيوس ممتازًا، واليوم هو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم العالمية". 

وإختتم:"أشعر بوجود مودة حقيقية بين اللاعبين الذين يحبون بعضهم البعض كثيرًا، ليسود بينهم هذا الشعور العائلي، ويعرف اللاعبون القدامى كيفية الترحيب بالجدد جيدا، سواء من فريقي المعاون أو بالنسبة للاعبين الذين انضموا للتشكيلة".

فيديو..أهداف المباراة

 

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