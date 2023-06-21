منتخب السنغال يضرب البرازيل برباعية مُهينة ودياً

حقق منتخب السنغال فوزاً رائعاً وكاسحاً على منتخب البرازيل برباعية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب خوسيه الفالادي بالبرتغال.

شوط أول متكافئ بين السنغال والبرتغال

جاءت أحداث الشوط الأول حافلة بالندية والإثارة بعد البداية القوية لمنتخب البرازيل الذي إفتتح التسجيل بهفدف مباغت في الدقيقة 11 عن طريق لوكاس باكيتا.

بعد الهدف ضغط أسود التيرانجا بحثاً عن تعديل النتيجة ونجح حبيب ديالو في إدراك التعادل في الدقيقة 22.

استمرت الندية والاثارة بين المنتخبين وأهدر كلا الجانبين عدة فرص لإضافة المزيد من الاهداف حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

رباعية تاريخية للسنغال أمام البرازيل

جاءت بداية الشوط الثاني اكثر اثارة بعدما باغت السنغال بفرض ضغط هجومي كبير على البرازيل اسفر عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 52 بفضل النيران الصديقة بعد أن سجل ماركينيوس بالخطأ في مرماه.

ولم يتوقف الهجوم السنغالي عند هذا الحد بل استمر الضغط الهجومي حتى نجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 55.

وبعد 3 دقائق فقط نجح ماركينيوس في تصحيح الخطأ ونجح في تسجيل الهدف الثاني للبرازيل لتصبح النتيجة 3-2.

بعد الهدف حاول البرازيل العودة في اللقاء وتعديل النتيجة ونجحوا في السيطرة على وسط الملعب أمام تراجع السنغال لتأمين تقدمهم.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة يحتسب الحكم ركلة جزاء للسنغال سجل منها ساديو ماني الهدف الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

قائمة منتخب السنغال

وضمت قائمة أسود التيرانجا كل من

حراسة المرمى: ألفريد جوميز (حارس رين الفرنسي) – سيني ديانج (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – موري دياو (كليرمون الفرنسي).

خط دفاع: كاليدو كوليبالي (تشيلسي الإنجليزي) – فودي توريه (ميلان الإيطالي) – يوسف سبالي (ريال بيتيس الإسباني) – عبده ديالو (لايبزيج الألماني) – موسى نياكاتيه (نوتينجهام الإنجليزي) – عبدولاي سيك (مكابي حيفا من الكيان الصهيوني) – عبد الله ندور (سوشو الفرنسي) – إسماعيل ياكوبس (موناكو الفرنسي) – فوموسي ميندي (أميان الفرنسي).

الوسط: إدريسا جاييه (إيفرتون الإنجليزي) – نامبلايس ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي) – بابا جاييه (مارسيليا الفرنسي) – بابي سار (توتنهام الإنجليزي) – باث سييس (رايو فايكانو الإسباني) – شيخو كوياتيه (نوتينجهام الإنجليزي) – ديون لوبي (ستاد ريمس الفرنسي).



خط الهجوم: ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني) – كريبين دياتا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديالو (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي) – بابي ساخو ( فريق سيمبا التنزاني) – نيكولاس جاكسون (فياريال الإسباني) – إيلمان ندياي ( نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي)..