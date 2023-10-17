"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية لمقدمي الخدمات بالوحدات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة

في إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذى تم توقيعه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، من أجل دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية، بدأت اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر الجاري، الورشة التدريبية لمقدمي الخدمات بالوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بإدارة بولاق الدكرور الصحية، لبناء قدراتهم حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية)، والورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تجدر الإشارة إلى أن البرتوكول يهدف إلي دعم وتعزيز الحقوق والصحة الجنسية والانجابية للنساء والشباب والشابات، المرحلة الأولى لتطبيق البرتوكول يتم العمل في مستشفى الواحات البحرية ومستشفي بولاق الدكرور، من خلال تطوير وحدات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بمستشفى بولاق الدكرور و مستشفى الواحات البحرية والعمل على أن تكون نموذج يمكن تعميمه في مجال تنظيم الأسرة ودعم حقوق الصحة الإنجابية والجنسية بالمستشفيات والمناطق الصحية المختلفة.

كما يعمل البرتوكول على:

- بناء قدرات فريق العمل الطبي والإداري بالوحدتين والمستشفتين في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية وتقديم الخدمات الصحية وكيفية استقبال الحالات المختلفة وكيفية عمل ملفات للوحدتين وقاعدة بيانات للحالات المختلفة ...إلخ.

بالإضافة إلي العمل على تطوير وتعديل وإصدار السياسات التي تدعم الحقوق الإنجابية والجنسية في إطار الاستراتيجيات القومية والوطنية ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة.



مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية