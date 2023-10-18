تستعرض بوابة الوفد الإلبكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، إذ سنكون على موعد مع عدة مواجهات بتصفيات بطولة كأس العالم 2026 بالاضافة الى لقاءات ودية.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ـ يلتقي منتخب أوروجواي أمام نظيره البرازيل، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، كما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره بيرو

ـ على الجانب الأخر، تقام مواجهة ودية تجمع منتخب أمريكا مع غانا، فيما يخوض المنتخب المكسيكي مباراة أمام نظيره الألماني

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ـ مباراة منتخب أوروجواي ونظيره البرازيل في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية عبر قناة السعودية الرياضية 1.

ـ مباراة منتخب بيرو ونظيره الأرجنتين في تمام الساعة 5 صباحًا بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم الودية والقنوات الناقلة

ـ مباراة منتخب أمريكا وغانا في تمام الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية عبر قناة السعودية الرياضية إكسترا 3.

ـ مباراة منتخب المكسيك ونظيره ألمانيا في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية عبر قناة السعودية الرياضية 2.