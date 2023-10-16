عبدالحميد بسيوني: طلائع الجيش يستحق مركزًا أفضل في الدوري

أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه يستحق التواجد في مركز أفضل في سلم ترتيب الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وخسارة بواقع مرة في كل مباراة.

وقال عبدالحميد بسيوني فى تصريحات إذاعية منذ قليل "مباراة المصري المقبلة صعبة للغاية بسبب وجود مدرب كبير للنادي المصري، ولاعبين مميزين، ولكن فريقي يقدم أداء جيدا يؤهلنا لتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف: "مباريات طلائع الجيش الموسم الحالي، لو على المستوي الفني كنا نأمل أن يكن عدد النقاط أكثر من ذلك، لأن بالفعل قدمنا مباريات كبيرة وكنا غير محظوظين.

وأتم:" الفترة المقبلة الدوري المصري الممتاز صعب للغاية وكل المباريات قوية، وفريقي طلائع الجيش له أهداف للتقدم أكثر فى جدول الترتيب.