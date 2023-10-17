قرار جديد في الدوري السعودي يجذب أنظار العالم

شهدت الفترة الماضية تفوق واضح لأندية الدوري السعودي في ضم اللاعبين الكبار من قارة أوروبا لدعم صفوفهم وتقوية مسابقة الدوري من خلال صندوق الاستثمار السعودي، والذي استحوذ على صحف العالم منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

السعودي تقرر ضم مدربين عالميين ومورينيو يقترب

ستشهد الفترة المقبلة توجه جديد في الدوري السعودي في إطار دعم الأندية ولتقوية مسابقة دوري روشن لتكون من بين الأقوى في العالم.

وبعد ضم نجوم عالميين خلال الفترة الماضية سيكون التوجه في الموسم المُقبل، هو التعاقد مع مدربين في الصف الأول في داخل قارة أوروبا لدعم الأندية، ولن يكون كافي ضم اللاعبين، وتعمل عمليات روشن على وضع خطة قوية للغاية تجعل الدوري يسيطر من كافة جوانبه.

من المقرر أن يتم خلال الموسم المقبل التعاقد مع مدربي الصف الأول في أوروبا، على غرار التعاقد مع اللاعبين، والتي ستكون لجميع الأندية بداية من الأربعة الكبار الذي تم شرائهم من قبل صندوق الاستثمار.

ويعتبر من أبرز المدربين الذين يقتربون من أندية الدوري السعودي هو البرتغالي جوزيه مورينيو الذي وصله أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

تاتي كل تلك الخطوات وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى خطة التطوير بعد إعلان المملكة عن الترشح لاستضافة نهائيات مونديال كأس العالم 2034.