خالد بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تنزانيا في الدوري الأفريقي
يغادر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مساء غد الثلاثاء إلى تنزانيا برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري ليسبقا بعثة الفريق إلى العاصمة دار السلام في الدوري الأفريقي.
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من المقرر ، ان يسافر الكابتن خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة القلعة الحمراء والإجراءات المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.
خاض فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الاثنين ، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.