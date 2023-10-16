خالد بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تنزانيا في الدوري الأفريقي

يغادر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مساء غد الثلاثاء إلى تنزانيا برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري ليسبقا بعثة ‏الفريق إلى العاصمة دار السلام في الدوري الأفريقي.

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من المقرر ، ان يسافر الكابتن خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة القلعة الحمراء والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.‏

خاض فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الاثنين ، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏