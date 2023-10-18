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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: إصدار 376 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة 2.99 مليار جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 376ألفا و843 قرارعلاج علي نفقة الدولة، خلال شهر سبتمبر الماضي، يأتي ذلك ضمن حملة "100 يوم صحة" لرفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 359 ألفا و406 مواطنا، بتكلفة إجمالية 2مليار و99 مليون و541 ألفا جنيه.

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وقال "عبد الغفار" إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين خاصة غير القادرين علي حقهم في الحصول علي خدمات طبية علي اعلي مستوي، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

وأضاف "عبد الغفار" انه تم مناظرة 650 حاله علي مستوي المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجه إلي الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكد أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الإسبوع، ولا تتعدي ال48 ساعة في حالات الطوارئ.

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