الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بحماية الأطقم والمنشآت الطبية (فيديو)

أدان محمد الفيتاني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافهم المدنيين والأطفال في غزة.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" مساء الثلاثاء أن قصف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى استشهاد 500 فلسطيني، فاجعة لنا جميعا وبخاصة العاملين في القطاع الطبي".

حذرنا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الطبية العالمية من خطورة الوضع

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: "نحن كهلال أحمر فلسطيني حالنا حال بعض المستشفيات التي تلقت إنذارات بالإخلاء وقد قلنا مرارا وتكرارا إننا لا نستطيع الإخلاء"، مردفا: “حذرنا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الطبية الإنسانية العالمية من خطورة الوضع، وللأسف نذهب إلى الهاوية”

ووجه رسال، قائلا: " احموا الطواقم الطبية والمنشآت الطبية واحموا جمعيتنا فهي مؤسسة طبية إنسانية محمية بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف ونحن لسنا هدفا، حيث نقدم خدماتنا الطبية والإنسانية للمدنيين العزل".

وأدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد سقوط مئات القتلى والمصابين.

كان المستشفى واحدًا من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة أصدر لهم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء، لكن كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرًا لحالة انعدام الأمن السائدة، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، وافتقار النظام الصحي لما يلزم من سيارات إسعاف وموظفين وأسرّة في المستشفيات، وعدم وجود مأوى بديل للنازحين الذين يحتمون به.

وتدعو المنظمة إلى توفير حماية فعالة للمدنيين والرعاية الصحية فورًا، فأوامر الإخلاء يجب إلغاؤها، ويجب التقيد بالقانون الإنساني الدولي الذي يوجب توفير حماية فاعلة للرعاية الصحية وعدم استهدافها مطلقًا

ومن جانبه، استنكر البرلمان العربى، المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق اهالي قطاع غزة، منذ اليوم الأول للتصعيد، وقال البرلمان العربي في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، المجزرة الأكثر دموية وبشاعة والتي ارتكبها مساء اليوم باستهداف المستشفى الأهلى المعمداني، وراح ضحيتها أكثر من 800 شهيد، وسقوط عدد كبير من الجرحى، في مشاهد بشعة يندى لها الجبين لجثث أطفال مقطعة أشلاء، وجثث متفحمة لنساء وشيوخ وشباب.

واعتبر البرلمان العربي، ما حدث إبادة جماعية وجرائم حرب، ووصمة عار على جبين الدول الكبرى الداعمة لهذه الجريمة.

وقال البرلمان العربى، إن قصف واستهداف المستشفيات، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، لأبسط قيم الإنسانية، مطالبا بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجازر التى ترتكب بحقهم.

وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأميركية، بالخروج عن صمتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والدموية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

كما دعا الدول الداعمة لصلف وجبروت القوة القائمة بالاحتلال بالعدول عن انحيازها لها، وتحكيم صوت الضمير الإنساني، وأن يلتفتوا لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية، والوقوف معهم في حصارهم وتجويعهم.