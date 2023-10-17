الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

البرغوثي: مجزرة المعمداني جريمة غير مسبوقة لم يرتكبها النازيون أو مجرمو الحروب

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الفلسطينية، إن جريمة قصف مستشفى المعمداني هي جريمة وحشية ليس لها مثيل وهي جريمة مجرمين نازيين وأعمال بربرية معتبرا أن ما حدث هي جريمة غير مسبوقة لم ترتكب في أقسى الحروب لما يماري س لها مثيلا.


ونوه خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن أعداد الضحايا الذي يعتبر قيد الحصر قد يتجاوز عدد الشهداء مجزرة مجزرة دير ياسين من إجمالي سبعين مجزرة ارتكبت في قطاع غزة.

txt

أبو الغيط يصف مرتكبي مجزرة مستشفى فلسطين بـ "عقل من جهنم"

txt

مسيرات غاضبة وإضراب عام احتجاجا على مجزرة مستشفى المعمداني


واتهم الولايات المتحدة بأنها متواطئة وأصبحت شريكة في جرائم الحرب وحضور وزير الدفاع الإسرائيلي في غرفة الحرب الإسرائيلية خير دليل حيث إنها ليست غرفة حرب بل غرفة جرائم حرب ويشاركون في ذلك ويصمتون ويشاركون فيها بإرسال الأسلحة والطائرات ونحو ألفي جندي علنا.


ووجه رسالة لزعماء العالم قائلا: "أطالب كل زعماء العالم إدانة هذه الجريمة سواء المستشار الألماني أو الرئيس الفرنسي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركين في العدوان والبطش وتحاول الإدارة الأمريكية إلصاقها في حماس وأنها تحتمي في المستشفى رغم أن الضحايا هم عبارة عن أ ناس هاربة من الجحيم وقصفت منازلهم وظنوا أن المتستشفى معمدانية غربية يمكن أن تحميهم.


وطالب بالضغط على إسرائيل قائلا:" أطالب الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب الهمجية المدمرة والتي يمارس إبادة جماعية بها وتطهير عرقي وهو تعريف في المفهوم الدولي وهي جريمة حرب في القوانين الدولية.

مواد متعلقة

"عربية البرلمان": مجزرة مستشفي المعمداني في غزة وصمة عار ستطارد إسرائيل وحلفاؤه

مدير مستشفى غزة الأوروبي: قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى وقرب بوابته

اتحاد النقابات الفنية يستنكر ضرب المستشفى الاهلى المعمدانى فى غزة

من 10 سنوات.. "الفيشاوي" يدعم فلسطين بفيديو لـ 15 نجما يتضامنون مع غزة

لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا الراعي الرئيس لجرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

الشخصيات الأكثر تأثرًا بأحداث غزة.. طبيب يؤضح

تحذير عالمي من تفشي مرض فتاك في غزة.. فيديو
الجريدة الورقية