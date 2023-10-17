البرغوثي: مجزرة المعمداني جريمة غير مسبوقة لم يرتكبها النازيون أو مجرمو الحروب

قال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الفلسطينية، إن جريمة قصف مستشفى المعمداني هي جريمة وحشية ليس لها مثيل وهي جريمة مجرمين نازيين وأعمال بربرية معتبرا أن ما حدث هي جريمة غير مسبوقة لم ترتكب في أقسى الحروب لما يماري س لها مثيلا.



ونوه خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن أعداد الضحايا الذي يعتبر قيد الحصر قد يتجاوز عدد الشهداء مجزرة مجزرة دير ياسين من إجمالي سبعين مجزرة ارتكبت في قطاع غزة.



واتهم الولايات المتحدة بأنها متواطئة وأصبحت شريكة في جرائم الحرب وحضور وزير الدفاع الإسرائيلي في غرفة الحرب الإسرائيلية خير دليل حيث إنها ليست غرفة حرب بل غرفة جرائم حرب ويشاركون في ذلك ويصمتون ويشاركون فيها بإرسال الأسلحة والطائرات ونحو ألفي جندي علنا.



ووجه رسالة لزعماء العالم قائلا: "أطالب كل زعماء العالم إدانة هذه الجريمة سواء المستشار الألماني أو الرئيس الفرنسي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركين في العدوان والبطش وتحاول الإدارة الأمريكية إلصاقها في حماس وأنها تحتمي في المستشفى رغم أن الضحايا هم عبارة عن أ ناس هاربة من الجحيم وقصفت منازلهم وظنوا أن المتستشفى معمدانية غربية يمكن أن تحميهم.



وطالب بالضغط على إسرائيل قائلا:" أطالب الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب الهمجية المدمرة والتي يمارس إبادة جماعية بها وتطهير عرقي وهو تعريف في المفهوم الدولي وهي جريمة حرب في القوانين الدولية.