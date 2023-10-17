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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير في الصراع العربي الإسرائيلي: بلينكن اقترح على مصر أخذ مليون فلسطيني

السيسي وبلينكن
السيسي وبلينكن

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، المدير العام والمؤسس لمركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة، إن إسرائيل تمارس كم كبير من الإرهاب، لكي تعيد الترابط الداخلي الذي يفتك بالداخل الإسرائيلي، وتحاول إعداد نكبة ثانية، مشيرًا إلى أن تل أبيب تحاول تفريغ الأراضي الفلسطينية من الشعب الفلسطيني، من خلال إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء، وهذه القضية قديمة، وبدأ طرح هذه القضية منذ تشكل الكيان الصهيوني.

 وتابع "سيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن النقراشي باشا رئيس وزراء مصر الأسبق الذي قتل على يد جماعة الإخوان الإرهابية لديه مذكرات تحتوي على رفضه مقترح  توطين الفلسطينيين في سيناء، كما رفض الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذا المقترح، وذكر هذا الأمر وزير الدافع الإسرائيلي موشيه ديان ثم ظل الرفض المصري متتالي حتى نكسة 1967. 

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وأضاف أن رفض التوطين الفلسطيني في سيناء كان مصريًا فلسطينيًا، لأن الشعب الفلسطيني يعي بأن فلسطين هي أرضه ووطنه  ولا توجد أي أرض تستطيع أن تغنيه عن وطنه، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، اقترح أن تأخذ مصر مليون فلسطيني من غزة، والسعودية نصف مليون والباقي على الدول العربية، وتقوم دول الخليج بتمويل هذا الأمر، ولكن القاهرة رفضت هذا الأمر، لأن مصر تدرك بأن هذا الامر لن يوقف المؤامرات الإسرائيلية على الدول العربية ككل.

 

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