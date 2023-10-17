تخرج دفعة جديدة من مسار التصميم الداخلي بمعهد تكنولوجيا المعلومات

احتفل معهد تكنولوجيا المعلومات بتخرج دفعة جديدة من مسار التصميم الداخلي في إطار برنامج التدريب المكثف، بحضور عددٍ من شركاء الصناعة والخبراء في هذا المجال.



وتضمن الاحتفال مناقشة مشاريع التخرج، بمشاركة عدد من ممثلي الجامعات المختلفة، منها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



وجدير بالذكر أن البرنامج استمر أربعة أشهر. وتلقى الدارسون تدريب مكثف في أربع محاور رئيسية، الأول هو أساليب التصميم وشمل عدة موضوعات مثل تاريخ التصميم، وعملية التصميم، وتصميم الأثاث، والرسم، وتكنولوجيا الخامات، والتصميم المستدام للأثاث. والمحور الثاني هو أساليب العرض الثنائي الأبعاد، وتضمن موضوعات منها التصميم باستخدام الحاسب الآلي AutoCAD، واستخدام برنامج فوتوشوب في تصميم الأثاث، والتصميم الداخلي باستخدام صيغة فيكتور.



وأما المحور الثالث وهو أساليب العرض الثلاثي الأبعاد فشمل موضوعات النمذجة الثلاثية الأبعاد، والميتافيرس للمصممين، والمحاكاة في مجال الأقمشة وموضوعات أخرى. ومن خلال المحور الرابع، اكتسب المتدربون مجموعة من المهارات تأهلهم للالتحاق بسوق العمل، إذ شمل المحور زيارات المواقع وجلسات الأعمال التجارية، ومهارات التواصل، ومهارات العرض، والعمل الحُر، والمقابلات الشخصية وغيرها.



وتجدر الإشارة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويسعى المعهد إلى تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مصفوفة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية في أحدث تخصصات التكنولوجيا.