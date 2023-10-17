حبس 6 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 6 متهمين 5 شباب وفتاة، لحيازتهم مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار في كرداسة، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط بحوزتهم على 70 كيس آيس و30 كيس بودر، وسلاح أبيض، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية تصل إلى 2000 جنيه

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس والبودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وكان قد تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط 6 متهمين مخدرات، لحيازته على كوكتيل من المخدرات من البودر والآيس.

وذلك عقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترفوا المتهمين بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم قام بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكاميرات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.



والبداية كانت بتلقي للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط العالى بدائرة مركز شرطة الصف.

وأوضحت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ(15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى).



وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة سابقة استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث العثور على جثة شاب عشرينى بمنطقة الجيزة في شارع جامعة الدول العربية.

