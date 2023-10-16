المؤبد والمشدد لـ 4 متهمين بإنهاء حياة شخص طعن بالزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة 4 أشخاص، وذلك على النحو التالى: الأول بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة الثاني بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة الثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، لاتهامهم بالاشتراك في إنهاء حياة شخص طعن بأسلحة بيضاء بمركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.



تعود أحداث القضية رقم 19194 لسنة 2023 جنايات الزقازيق والمقيدة برقم 2094 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أسامة ل ا، 44 سنة، ورمزي ل ا، 26 سنة، وأمير ر ا، 22 سنة، وإبراهيم ر ا، 27 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم باستخدام القوة والعنف ضد المجنى عليه محمد. إ .ع، وقتله بعدة طعنات استقرت في صدره.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "محمد.إ"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بأن عاجله المتهم الأول بطعنة استقرت بصدره مستخدما سلاح أبيض (مطواة) ووالى المتهم الثاني التعدي عليه مستخدمًا سلاح أبيض (مطواة) فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين وبحوزتهما سلاحيين أبيضيين (مطواتين) قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.