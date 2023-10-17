لقاح جديد يعالج مرض لايم.. علماء يزفون بشرى سارة للمرضى

نجح مجموعة علماء أمريكيون في تطوير لقاح جديد يقي من الإصابة بمرض لايم، وهو عدوى تنتقل عن طريق لدغة القراد الملوث.

تطوير لقاح جديد يعالج مرض لايم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثبتت اختبارات العلماء أن جرعة واحدة من اللقاح التجريبي في الفئران أثارت استجابة مناعية قوية بما يكفي لدرء البكتيريا المسئولة.

لقاح جديد يعالج مرض لايم

وحسبما أفاد العلماء، يؤثر مرض لايم على حوالي 3000 شخص سنويًا في بريطانيا، على الرغم من أن جمعية Lyme Disease Action الخيرية تقدر أن الرقم الحقيقي يقترب من 15000، حيث إن العديد من المصابين لا يطلبون المساعدة الطبية لآلام المفاصل والأعراض الشبيهة بالأنفلونزا التي قد يسببها المرض.

وينجم مرض لايم عن لدغات القراد المصابة ببكتيريا بوريليا بورجدورفيري، التي يتم التقاطها عادة عندما تتغذى على حيوانات أخرى، خاصة القوارض التي تحمل هذه البكتيريا.

جدير بالذكر أن حالات الإصابة بمرض لايم ارتفعت نسبتها في بريطانيا بنحو 10 أضعاف منذ عام 2000، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن فصول الشتاء الأكثر اعتدالا سمحت للقراد بالازدياد.

أعراض مرض لايم

وتشمل أعراض لايم التعب وآلام المفاصل والعضلات والصداع والحمى وتيبس الرقبة بعد يومين إلى 30 يومًا من التعرض للعض، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي على شكل نقطة.

ويمكن للمضادات الحيوية أن توقف انتشار البكتيريا إذا تم إعطاؤها على الفور، لكن الكثير من الناس لا يدركون أنهم تعرضوا للعض لأن القراد صغير جدًا.

ودائمًا ما يحذر الأطباء أن العدوى إذا تم إهمالها دون علاج، قد تسبب مشاكل عصبية، بما في ذلك تنميل في الذراعين والساقين، والتعب المزمن، وفقدان الذاكرة، وصعوبة التركيز، واضطرابات ضربات القلب، والتي قد تتطلب تناول الدواء.

وتستخدم لقاحات MRNA المواد الوراثية من البكتيريا لتخبر خلايا الجسم بإنتاج بروتين معين، مما يبرمج جهاز المناعة ليكون على اطلاع على الخلل، إنها أسرع وأرخص في التصنيع من اللقاحات التقليدية ولا تستخدم الفيروسات الحية كما تفعل العديد من اللقاحات الموجودة.

ويستخدم لقاح لايم مادة وراثية من بروتين موجود في البكتيريا يسمى بروتين السطح الخارجي A أو OspA وبمجرد أن يتلامس الجهاز المناعي مع هذه المادة الوراثية، فإنه يبدأ في إنتاج خلايا مقاومة للعدوى قادرة على التخلص من المرض إذا واجهه لاحقًا، والأهم من ذلك، أن بروتين OspA موجود في جميع سلالات بوريليا بورجدورفيري، مما يعني أن اللقاح سيكون فعالا ضدهم جميعا.

كما أظهرت عينات الدم المأخوذة من الفئران الملقحة أنها لا تزال تتمتع بمستويات عالية من الحماية بعد 6 أشهر من إعطائها جرعة واحدة فقط، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة Cell Press في أغسطس.