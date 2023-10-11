أطباء ينصحون بتطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية لأطفال المدارس

يحمي من 4 فصائل للإنفلونزا

يعيش الشارع المصري أجواء خريفية بامتياز، حيث تشهد حالة الطقس عددًا من التقلبات الجوية مابين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة بساعات النهار والليل.

ومع موسم الخريف تزداد الإصابة بفيروسات تنفسية عديدة وأخطرها الأنفلونزا؛ لذا يحبذ عدد من الأطباء الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وخاصة أطفال المدارس مع ارتفاع نسب الإصابة بنزلات البرد.

أخطر 4 فصائل من الإنفلونزا:

كما نصح عدد من الخبراء بأخذ الإنفلونزا المتوفر، يتضمن اللقاح الرباعي والذي يساعد في حماية الجسم من أخطر 4 فصائل من الإنفلونزا، ومن بينها "إنفلونزا الخنازير".

وتعد الجرعة عبارة عن نصف مللي تؤخذ بالكتف كاملة من عمر 6 أشهر، لكن قد يحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

ويشار إلى أنه لا توجد موانع من تناول التطعيم باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كما لا يتعارض مع أي تطعيم آخر.

توصيات بتطعيم اللقاح للأطفال:

من جهة أخرى أكدت هيئة الدواء المصرية أنه يوصي الأطباء بأن يحصل الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر، وقد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر، وحتى 8 سنوات إلى جرعتي، في حالة أخذ اللقاح لأول مرة.

ونصحت هيئة الدواء أيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.

