عميد طب بنين الأزهر بالقاهرة يشيد بخريجي الدفعة 53

قدم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة، التهنئة إلى خريجي الدفعة 53 من خريجي الكلية، كما قدم التهنئة إلى أسر الخريجين الذين سهروا وتعبوا من أجل هذه اللحظة الجميلة التي نعيشها جميعًا وهو يوم التخرج.

ورحب عميد كلية الطب بالحضور جميعًا وفي مقدمتهم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مقدمًا التهنئة بثقة القيادة السياسية وتجديد تعيينه وكيلًا للأزهر الشريف.

الجد والاجتهاد في طلب العلم

وحث عميد كلية الطب الخريجين من الدفعة 53 على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مؤكدًا أنكم تنتمون إلى كلية طب البنين بالقاهرة تلك الكلية العريقة صاحبة الـ60عامًا من العطاء الدائم والمستمر في خدمة المنظومة الصحية في جمهورية مصر العربية وخارجها، والتي كانت في طليعة كليات الطب التي تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وعبر عن سعادته وفخره بالانتماء إلى جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم، لافتًا إلى أن تصدرها وتقدمها في المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية في تقرير التايمز للتعليم العالي يشعرنا جميعا بالفخر.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم خريجي الدفعة 53 بكلية طب البنين بالقاهرة.