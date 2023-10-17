الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط أسهم إريكسون وقطاع التعدين

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركة إريكسون بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال وانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

الأسهم الأوروبية

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1% ، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر، إذ تراجع 0.6% متأثرا بانخفاض أسعار النحاس.

وهوت أسهم إريكسون فى الأسهم الأوروبية بنسبة 7.3% بعد أن أشارت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية إلى أن حالة الغموض الراهنة التي تؤثر على أعمال شبكاتها للهاتف المحمول ستستمر حتى عام 2024، مع الإعلان عن انخفاض إيرادات الربع الثالث.

وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته عند نحو 0.5%.

وهوى سهم شركة لونزا فى الأسهم الأوروبية بنسبة 11.5% بعد أن خفضت شركة تصنيع الأدوية هامش الربح المستهدف لعام 2024 مرة أخرى بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي الشهر الماضي.

وارتفع سهم رولز رويس فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.5% بعد أن قررت شركة الهندسة البريطانية الغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة في أحدث خطة للتحول.

وظل المؤشر فايننشال تايمز 100 في بريطانيا دون تغير بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور المنتظمة في البلاد من أعلى مستوى قياسي سابق.

الأسهم الأمريكية تتراجع بعد أداء أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية ( وول ستريت ) على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع ما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، كما أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من تثبيط المعنويات.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 114.70 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.34%، ليصل إلى مستوى 33869.84 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 28.40 نقطة، أو بنسبة تراجع تعادل 0.65%، إلى 4345.23 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 148.12 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل 1.09%، ليصل إلى مستوى 13419.87 نقطة.