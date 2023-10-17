محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك “صقر 124 ”

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد موقع إصطفاف العربات والمعدات بمدينة أسوان الجديدة فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك " صقر 124 " لمجابهة الأزمات والكوارث ، والذى ضم 50 % من قوة المعدات والسيارات، وقد تم إستعراض عدد من البيانات العملية لتحديد أدوار المعدات والتأكد من قدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها .

كما تفقد محافظ أسوان، معسكر الإيواء ، وتم تقديم فقرات لفرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، ورياضة التايكوندو ، وطلاب المراحل التعليمية ، وقد سبق ذلك تقديم التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى للمقدم وليد جمال مساعد المستشار العسكرى.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتكامل مع تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) ، والجارى تنفيذه بمبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 14 مليون جنيه ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.