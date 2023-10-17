ضبط 6 عناصر إجرامية شديد الخطورة بالشرقية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بمحافظة الدقهلية - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ما بين "شروع فى قتل –مخدرات وسلاح ناري –إطلاق أعيرة نارية" ، ومحكوم عليهم فى قضايا أبرزها "إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات"بالسجن المؤبد) من المتجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 6 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–كميات من مخدرىالهيروين والآيس – 200 قرص مخدر) ، وكذا ضبط (سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها – 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- مبالغ مالية –4 ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.