غلق امتداد محور الكورنيش بمنطقة التبين لتنفيذ أعمال بخط المنتجات البترولية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بخط المنتجات البترولية بمحور كورنيش النيل منطقة التبين.

مما يستلزم الغلق الكلى لإمتداد محور الكورنيش للقادم من التبين بإتجاه المعادى بالوصلة من نهاية سور قاعدة شرق الجوية وصولاً لركن فاروق مع تحويل حركة مرور المركبات بالإتجاه الأخر "القادم من المعادى إتجاه التبين" ليعمل بنظام الإتجاهين".

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 ولمدة 70 يوم.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي واقعة أخرى.. لحظات قاسية مليئة بالرعب والفزع عاشتها سيدة ثلاثينية داخل مصعد عقار في منطقة الجيزة، بعد أن سقط طفلها الرضيع في بئر الأسانسير وتعرضت للإغماء من شدة فزعها على الصغير.



تفاصيل تلك الواقعة المأساوية بدأت ببلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بورود إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة صغير داخل بئر مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنيب.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات، العثور على جثة طفل رضيع لم يتجاوز عامه الأول داخل بئر مصعد بأحد العقارات في المنيب، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء توقف الأم انتظارا للمصعد داخل العقار المشار إليه وبعد وصول المصعد سقط الصغير من بين يديها إلى بئر المصعد وتعرضت الأم للإغماء في وقتها.



واستمعت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، الذين قرروا العثور على جثمان صغير في بئر المصعد ووالدته مغشيا عليها، وبعد محاولات إفاقتها تحدثت إليهم تسأل عن طفلها، وتم إبلاغ المباحث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.



ديلر مخدرات القناطر وبحوزته 81 لفافة هيروين وحشيش



أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وكما ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



