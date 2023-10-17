ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي علي قطاع غزة إلى 80 شهيدا

أفادت مصادر في قطاع غزة اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد الشُهداء جراء القصف الإسرائيلي لمنازل في وسط وجنوب القطاع إلى أكثر من 80 فلسطينيًا إضافة إلى إصابة عشرات آخرين في حصيلة غير نهائية.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة اللمداني في معسكر خان يونس ؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة قصف منزلا يعود لعائلة المقيد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتم انتشال شهيد وشهيدة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق لعائلة أبوسليمة في تل السلطان غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف منازل على دوار العودة في بلوك 10 وقرب مسجد الفرقان في البريج وسط غزة.

وقد استشهد العشرات في خان يونس ورفح منذ الصباح، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على المنازل.

وكثفت طائرات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية من غاراتها في مناطق عدة بمحافظتي خان يونس ورفح، وارتكبت مجازر بحق أكثر من عائلة، ما يرفع عدد العائلات الكاملة التي مُسحت من السجل المدني منذ 11 يوما إلى أكثر من 47 عائلة كاملة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا بالقصف العنيف المتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة منذ صباح اليوم، لخطورة الأوضاع الميدانية.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء وإصابة آلاف الجرحى إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير التركي في لبنان اليوم.

حضر اللقاء سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وخلال اللقاء، أكد ميقاتي أن الأولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كما جدد شكر تركيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

من جانبه، أكد وزير خارجية تركيا أن هناك تواصل مع الإسرائيليين لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، والعمل على إيجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين.

وفي سياق متصل قالت وكالة رويترز إن الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم زيارة مصر وذلك لمناقشة الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وبحث خفض التصعيد الدائر منذ أكثر من أسبوع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا الاثنين، إلى السماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن دون عوائق.

وقال الأمين العام في بيان بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، "إنه في هذه اللحظة الصعبة، فيما نقف على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، واجبي بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين؛ الأول: بالنسبة للفصائل، يجب إطلاق سراح الرهائن فورا بدون شروط والثاني: بالنسبة لإسرائيل، يجب السماح بشكل عاجل وبدون عوائق بوصول الإمدادات الإنسانية وعاملي الإغاثة من أجل المدنيين في غزة.

وأضاف أن "المياه والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية تنفد من غزة. وأشار إلى أن لدى الأمم المتحدة مخزونا من الغذاء والماء والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود، في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن "تلك المواد يمكن إرسالها في غضون ساعات.. ولضمان توصيلها يجب أن يتمكن زملاؤنا المتفانون على الأرض وشركاؤنا من المنظمات غير الحكومية، من جلب هذه الإمدادات إلى غزة وأنحائها بدون عوائق لتوصيلها إلى المحتاجين.

وأكد أن "كلا الهدفين مهم في حد ذاته، ويجب ألا يكونا ورقة للمساومة، ويتعين تنفيذهما لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يتعين فعله".