هل تتورط دول أخرى في الحرب بين غزة وإسرائيل؟

تتزايد المخاوف من أن يتسع نطاق الصراع في غزة ليتحول إلى حرب إقليمية وعلى وجه الخصوص سوريا ولبنان، مع استمرار المواجهات والتصعيد على خلفية أحداث غزة المندلعة منذ السبت الماضي، والمناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومن جهتها، أكدت إيران أن القوات المسلحة الإيرانية لن تدخل في اشتباك عسكري مع إسرائيل ما لم تشن تل أبيب هجوماً عليها أو على مصالحها أو مواطنيها.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بنيويورك لوكالة رويترز للأنباء: "القوات المسلحة الإيرانية لن تشتبك مع إسرائيل؛ شريطة ألا تغامر منظومة الفصل العنصري الإسرائيلي بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها. جبهة المقاومة تستطيع الدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أن احتمال توسع الحرب في غزة لتشمل جبهات أخرى بات كبيرا.

وقال وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني: "وقت الحلول السياسية ينفد والتوسع المحتمل للحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية"، وفق ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، وكالة "فارس" الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "محاولة النظام الصهيوني تهجير سكان غزة جريمة أخرى تسعى إليها تل أبيب".

فتح جبهة حرب ثانية

واتهم مسؤول إسرائيلي كبير، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية بنشر أسلحة في سوريا أو عبرها في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجوماً مضاداً في قطاع غزة.

ورداً على منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يطرح مثل هذا السيناريو، قال جوشوا زاركا رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "إنهم (الإيرانيون) يفعلون ذلك"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

كانت إيران حذرت، السبت، في منشور لبعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع إكس من أنه إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل على الفور، "فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة وتكون له عواقب بعيدة المدى".

وجاء منشور البعثة الإيرانية بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن طهران حذرت إسرائيل في رسالة عبر الأمم المتحدة من أنها ستضطر إلى الرد إذا شنت إسرائيل هجوماً برياً على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

حزب الله مستعد لمحاربة إسرائيل

وفي أحدث تطور عن التوتر الناشب على حدود لبنان وإسرائيل، نقل تلفزيون "آى 24 نيوز" الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن متحدث باسم الجيش القول إنه إذا حاول حزب الله اللبناني اختبار إسرائيل، فإن ردها عليه سيكون "قاتلا".

وجدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، الدعوة لسكان شمال غزة إلى إخلاء مناطقهم والاتجاه إلى جنوب القطاع، متهما حركة حماس بمنع تحركهم.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بعد قصف متبادل واشتباكات وقعت بالمنطقة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري.

وشدد حزب الله على أنه مستعد لمحاربة إسرائيل، وإنه لن يتأثر بدعوات الدول العربية والقوى الأجنبية للبقاء على الهامش.

وقالت مصادر إن حزب الله خطط أن تكون تحركاته محدودة النطاق حتى الآن، بما يمنع توسيع جبهة الصراع في لبنان مع إبقاء القوات الإسرائيلية منشغلة.

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