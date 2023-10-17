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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتفقد حديقة الزهور بمدينة طور سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حديقة الزهور بطور سيناء، المواجهة لديوان عام المحافظة، وذلك في اطار متابعته الميدانية للمشروعات الجارية علي أرض المحافظة.

ووجه المحافظ خلال التفقد باعادة تخطيطها، واعمال زراعات ولاند سكيب، وتوسعة ميدان النصب التذكاري ليكون مناسبا للمناسبات القومية المختلفة.

كما وجه أيضا برفع كفاءة الطريق المواجه والمؤدي لها من أمام عمارات الزهور.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء

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الجريدة الورقية