اتحاد الكرة: منتخب مصر سينافس على أمم إفريقيا ولدينا جيل مميز

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد المستوي الذي ظهر عليه الفراعنة خلال الفترة الأخيرة، مع البرتغالي روي فيتوريا.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر ظهر بصورة مميزة سواء أمام زامبيا أو أمام الجزائر، ودائمًا لدينا ثقة كاملة أننا لدينا جيل مميز من اللاعبين مع مدير فني كبير وهو روي فيتوريا.

وأضاف:" منتخب مصر قادر على المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، بسبب وجود جهاز فني على أعلي مستوي، ونحاول فى اتحاد الكرة توفير كل الأجواء المناسبة للعمل والنجاح للمنتخب الوطني، وان شاء الله قادرين على تحقيق أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، حيث جاء بالمجموعة الثانية إلى جوار منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق ثم غانا ثم منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

التعادل يحسم مباراة مصر والجزائر

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر والجزائر الودية التي جمعتهما أمس في الإمارات، حيث تقدم الفراعنة بهدف سجله اللاعب حمدي فتحي، ثم تعادل محاربو الصحراء بهدف عن طريق إسلام سليماني.