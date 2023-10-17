عبده يحي يقود تشكيل غزل المحلة أمام الاتصالات في دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لمباراة غزل المحلة ، التشكيل الرسمي لمباراة وي في اللقاء المرتقب مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعه من دوري المحترفين .

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تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة المصرية للاتصالات

عمرو شعبان في حراسة المرمي

في خط الدفاع :عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، محمد حجازي ،

في خط الوسط شيكو محارب ، محمود غالي ، محمد جابر ،

في خط الهجوم عبده يحيى ، تشارلز باسي ، رجب مارو.

موعد مباراة غزل المحلة و وي في دوري المحترفين

تبدأ مباراة غزل المحلة و وي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعه 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية ،و 7.30 مساء بتوقيت الإمارات.