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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبده يحي يقود تشكيل غزل المحلة أمام الاتصالات في دوري المحترفين

عبده يحي
عبده يحي

أعلن خالد عيد المدير الفني لمباراة غزل المحلة ، التشكيل الرسمي لمباراة وي في اللقاء المرتقب  مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعه من دوري المحترفين .

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غزل المحلة ينهي تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة وي في دوري المحترفين

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة  المصرية للاتصالات 

عمرو شعبان في حراسة المرمي
في خط الدفاع :عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، محمد حجازي ،

في خط الوسط  شيكو محارب ، محمود غالي ، محمد جابر ، 

في خط الهجوم عبده يحيى ، تشارلز باسي ، رجب مارو.

موعد مباراة غزل المحلة و وي في دوري المحترفين 

تبدأ مباراة غزل المحلة و وي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعه 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية ،و 7.30 مساء بتوقيت الإمارات.

 

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غزل المحلة ينهي تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة وي في دوري المحترفين

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