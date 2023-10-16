غزل المحلة ينهي تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة وي في دوري المحترفين

اختتم الفريق الأول بنادي غزل المحلة استعداداته لمباراة وي المرتقبة على ستاد وي السلام مساء غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري المحترفين .

اقرأ أيضًا..

خاض لاعبي غزل المحلة تدريب خفيف ظهر اليـوم على ستـاد غزل المحلة قبل أن تتـوجه حافلـة الفريــق لفندق الإقـامة بمعسكر القــاهــرة .

وضم الكابتن خالد عيد - المدير الفني لغزل المحلة 22 لاعباً لمواجهـة الاتصالات على ملعب السلام وهم :

عمرو شعبان , الحضري , علي عباسي , عمرو الجزار , محمد حجازي , عبده يحيى , أحمد مجدي ,

محمد أبو الحمد , خالد الإخميمي , محمود غالي , محمود علاء , أسامة خليل , يوسف بيبـو , عبد الرحمن بـودي , رجب مـارو .

عبد الرحيم عمـوي , محمود مسعد , أحمد طـارق , شيكو محارب, عمرو مصطفى , محمد جابر , تشالز باسي.

موعد مباراة غزل المحلة و وي

تبدأ مباراة غزل المحلة و وي مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و 6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات .