طريقة تحضير مكرونة نجرسكو بالموزاريلا

تحتل المكرونة مكانة مهمة وخاصة فهي من ألذ الأطعمة المقدمة للكبار والصغار لمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة.

واتجهت مؤخرًا الأمهات إلى تحضير المكرونة بشكل جديد ومختلف لتدفع الملل عن أفراد أسرتها وتسعدهم بما يحبون.

ووصفة اليوم تسمح لك بتجديد سفرتك بشكل مختلف حضري مكرونة نجرسكو بالموزاريلا بخطوات سهلة ومكونات متواجدة باستمرار داخل مطبخك.

المقادير

- للبشاميل :

الزبدة : 100 غراماً

طحين : 5 ملاعق كبيرة

حليب : ليتر (سائل)

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

كريمة الطبخ : ثلث كوب

- الباستا : 2 عبوة (مسلوقة)

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع مكعبات)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- الثوم : نصف ملعقة صغيرة (مهروس)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفطر : نصف كوب (مقطع)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مفرومة)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مفرومة)

- الذرة : نصف كوب (صفراء ومسلوقة)

طريقة التحضير

في وعاء تبّلي مكعبات الدجاج بالملح، والفلفل، والبابريكا، والثوم البودرة، والخل، وزيت الزيتون جيداً، ثم غطّي الوعاء واتركيه جانباً.

لتحضير البشاميل: في قدر على النار ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الطحين وقلبي حتى يتحمّص، ثم صُبي الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر .

أضيفي الملح، والفلفل، وجوزة الطيب، وكريمة الطبخ، وحركي المزيج جيداً حتى يغلي ويثخن القوام قليلاً.

ضعي الدجاج في مقلاة على النار وقلبي، ثم أضيفي البصل، والفليفلة الخضراء والحمراء، والفطر، وقلبي المكونات حتى تنضج.

أضيفي الذرة الصفراء وقلبي قليلاً، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

ضعي طبقة من الباستا في طبق بايركس، واسكبي فوقها البشاميل، ثم وزعي طبقة الدجاج والخضار.

انثري جبن الموزاريلا، ثم طبقة أخرى من الباستا، وطبقة أخرى من البشاميل، وأخيراً على الوجه جبن الموزاريلا.

أدخلي البايركس إلى الفرن من الأعلى حتى تذوب الجبن وتصبح ذهبية اللون، ثم قدميها.