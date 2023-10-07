رئيس "العائلة المصرية" بألمانيا يشارك باحتفالية مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر

شارك علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا ومقره برلين، في احتفالية مكتب الدفاع المصري بألمانيا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيدة.

وقال علاء ثابت، إنه تم دعوته من العميد علاء قاسم في برلين، وبحضور سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، للمشاركة في هذا الاحتفال العظيم.

وقدم “ثابت” التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل قادة وأفراد القوات المسلحة وكل المصريين بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أن انتصارات أكتوبر هى ذكرى استرداد الكرامة والعزة لكل العرب ففيها تمكنت القوات المسلحة من تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر بتعاون كل الدول العربية مع مصر، وحطم خط بارليف المنيع بذكاء المصريين، وهو يؤكد أن الشعب المصري لا يعجزه شيء ولا تقف أمام إرادته عوائق مهما كانت مستحيلة في نظر البعض.

وأشار إلى ضرورة أن يقف الشعب المصري صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة ضد الخونة من أعداء الوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية ومواطنيها ضد أي اعتداء سواء كان خارجيا أو داخليا.

وتحتفل مصر بالذكرى الـ 50، لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، التي قد تمر على أية أمة.

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