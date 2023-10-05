محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لوحدة مرور بيلا الجديدة بنسبة 35%

أكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس، الانتهاء من الأعمال الإنشائية لوحدة مرور بيلا الجديدة بنسبة 35 %، مشيرا إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مؤكدا أن إدارات مرور كفر الشيخ تشهد أعمال تطوير وإنشاء وحدات جديدة، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء وحدات مرور جديدة بالمراكز لتخفيف العبء عن كاهل المواطن حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بيلا جمال ساطور، أنه تم إنشاء وحدة مرور بيلا على مساحة 8400 متر بتكلفة 38 مليون جنيه على أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حيث تم تسليم الموقع لبدء الأعمال والتصميمات إلي مديرية الإسكان بإشراف المهندس أحمد الشناوي، مدير مديرية الإسكان، للارتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن هناك جولات تفقدية مستمرة على مشروع وحدة مرور بيلا لمتابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظة حتى يتم الانتهاء منها وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

وأشار رئيس المدينة، إلي أن وحدة مرور بيلا ستسهم في تسهيل الإجراءات اللازمة، لاستخراج التراخيص الخاصة بسياراتهم، بجانب كافة الخدمات المرورية، توفيرا للوقت والجهد، بدلا من الذهاب إلى وحدات المرور بالمراكز الأخرى.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم (430) لسنة 2020 لتخصيص قطعة أرض علي مساحة 8400 متر، بمدينة بيلا، لإقامة وحدة مرور تخدم أهالى مركز ومدينة بيلا.