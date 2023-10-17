أسواق الخليج تغلق تعاملاتها اليوم الثلاثاءعلى ارتفاع

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، وذلك مع انتعاش الأسهم الآسيوية واستقرار أسعار النفط، ومع ذلك استمر حذر المستثمرين على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة إسرائيل غدا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه للتصعيد في غزة.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر السعودي بنسبة 1.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة وسهم عملاقة النفط أرامكو 0.3 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت أكثر من دولار أمس الاثنين وسط آمال بأن تخفف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا المنتجة للخام.

ومن بين الرابحين الآخرين مجموعة صافولا، إذ قفز سهم شركة المنتجات الغذائية الأكبر في المملكة 5.8 بالمئة بعد أن عينت بنك مويليس اند كو لتقديم الاستشارات بشأن الخيارات الاستراتيجية لأعمالها.

ومن المحتمل أن يشمل ذلك بيع جزء من حصتها في شركة المراعي أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط.

كما استقرت أسهم المراعي دون تغيير.

وبشكل منفصل أظهرت وثيقة أمس الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يبلغ حجمه 778 مليار دولار عين بنوكا لترتيب عملية بيع سندات، والتي ستصبح أول إصدار كبير لأدوات دين في المنطقة، منذ أن أدى التصعيد في غزة الذي اندلع الأسبوع الماضي إلى اهتزاز أسواق المنطقة.

وارتفع المؤشر في سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة، متجها إلى إنهاء ثلاث جلسات من الخسائر، بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة، وفي سوق أبوظبي المالي صعد المؤشر بنسبة 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مع زيادة سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 0.5 بالمئة.

البورصة المصرية تسجل مستوى تاريخيًا

سجلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء مستويات تاريخية غير مسبوقة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 59.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.504.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.95% ليصل إلى مستوى 22073نقطة، مسجلا بذلك صعودا بنحو 1000 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى3871 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 3 مليارات جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 5.2مليار جنيه مسجلا بذلك أعلى قيمة تداولات منذ فترة.