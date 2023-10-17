لليوم الثانى.. جامعة الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

نظم مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم لليوم الثانى على التوالى ندوة تعريفية لنشر ثقافة العمل الحر، والتي تأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، وحاضر خلالها حازم حسين جاد مسئول التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وبحضور عدد من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

أشارت الدكتورة وفاء يسري إلى أن الندوة هي لقاء تعريفي أولي لمعرفة أوجه الاستفادة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعقبه لقاء آخر لبدء المرحلة الثانية التي تشمل التدريب وذلك بهدف تنمية أفكار العمل الحر لتحسين مصادر الدخل والعمل على تنمية دخل الأسر البسيطة من خلال مشروعات تسهم في أعباء الحياة الأسرية.

ومن جانبه قال حازم حسين إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان في السابق يعرف بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو يعد أحد برامج الرعاية الاجتماعية لتنمية العمل الحر داخل المجتمع، فضلاً عن أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات ويقدم المعاينة والمتابعة والدعم الفني ودراسات الجدوي للمشروع المقدم.

وأوضح الفرق بين القرض الشخصي والتمويل للمشروعات، وتحدث سيادته عن كيفية تحديد المبلغ المالي ورأس المال للتمويل، وشروط أوجه الصرف للمشروعات القائمة أو الناشئة على حد سواء.

ندوة فى كلية العلوم..

ومن جهه اخرى شهد الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم بالفيوم ندوة تحت شعار (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك) التي نظمها مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع كلية العلوم، بحضور الدكتورة سمية جودة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نادية عبد العزيز وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبد الكريم محمد رئيس مجلس قسم علم الحيوان بكلية العلوم، و حمدي سعيد وكيل الوزارة بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بشمال الصعيد، و سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة السيمنار بكلية العلوم.

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